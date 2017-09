dpa

Vermummte werfen Fensterscheiben von Bundesdruckerei ein

Eine Gruppe Vermummter hat in Berlin-Kreuzberg mehrere Gebäude mit Steinen und mit Farbe gefüllten Flaschen beworfen. Fensterscheiben der Bundesdruckerei und eines Verlages in der Alten Jakobstraße gingen dabei zu Bruch, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Fassaden wurden mit schwarzer Farbe beschmiert. Auch vor dem Gebäude geparkte Fahrzeuge wurden beschädigt. Die 10 bis 15 Unbekannten sollen nach Angaben von Zeugen anschließend in Richtung Kommandantenstraße geflüchtet sein. Die Polizei geht von einem politschen Motiv der Täter aus. Der Staatsschutz der Polizei ermittelt.

Letzte Änderung: Mittwoch, 27. September 2017 11:41 Uhr

