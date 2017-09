dpa

Unbekannter setzt Reizstoff im U-Bahnhof Alexanderplatz ein

Berlin (dpa/bb) - Mehrere Menschen sind am Alexanderplatz in Berlin-Mitte durch einen Reizstoff verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, versprühte ein Unbekannter am Dienstagabend im dortigen U-Bahnhof die Substanz, nachdem er sich mit zwei weiteren Unbekannten gestritten haben soll. Eine Frau und ein Mann berichteten der Polizei von Beschwerden, auch bei anderen Passanten in dem unterirdischen Durchgangsbereich.

Mehrere Menschen hätten sich demnach die Hände vor das Gesicht gehalten und nach dem Verlassen des U-Bahnhofs über Atemwegsreizungen geklagt. Betroffen seien auch die beiden Zeugen gewesen, die Feuerwehr brachte sie deshalb in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung. Zwei 16-jährige Mädchen sollen laut Polizei ebenfalls Reizungen ihrer Atemwege wahrgenommen haben, eine medizinische Behandlung aber abgelehnt haben. Die Kriminalpolizei ermittelt weiter in dem Fall.

