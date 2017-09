Landtag will Versicherungsschutz für Helfer verbessern

Nach dem Tod von zwei Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr bei einem Autobahneinsatz will der Landtag von Brandenburg die Hinterbliebenenabsicherung verbessern. Es sei eine schreiende Ungerechtigkeit, dass Freiwillige Feuerwehrleute bislang schlechter abgesichert seien als verbeamtete Feuerwehrleute, erklärte der SPD-Abgeordnete Daniel Kurth am Mittwoch bei der Vorstellung eines gemeinsamen Antrags von SPD, Linke, CDU und Grünen. Den Plänen nach soll der Versicherungsschutz von allen Helfern im Katastrophenschutz rückwirkend angeglichen werden. Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) hatte bereits angekündigt, in der Innenministerkonferenz eine bundesweit einheitliche Regelung zu fordern und andernfalls nur für Brandenburg aktiv zu werden.

Quelle: dpa

