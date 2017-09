Landtag und Regierung: Feuerwehrleute besser absichern

Der Tod zweier Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr in Brandenburg hat der Politik ins Bewusstsein gebracht, wie unterschiedlich bislang die Hinterbliebenenversorgung ist. Landtag und Regierung wollen das jetzt ändern - möglichst bundesweit.

Potsdam (dpa/bb) - Nach dem tragischen Unfalltod von zwei Mitgliedern der Freiwilligen Feuerwehr haben Landtag und Landesregierung in Brandenburg eine bessere Hinterbliebenenversorgung gefordert. «Die Männer und Frauen, die für unsere Sicherheit sorgen, müssen wissen, dass es Sicherheit auch für ihre Familien gibt», sagte Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) am Mittwoch in der Debatte. «Das sind wir ihnen schuldig.»