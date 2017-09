dpa

Einsatzkräfte übten für Terrorlage am Flughafen

Kurz nach einer Anti-Terror-Übung der Bundespolizei am S-Bahnhof Lichtenberg ist auch am Berliner Flughafen Tegel der Ernstfall geprobt haben. Dabei sei ein Anschlag nachgestellt worden, sagte ein Flughafensprecher am Mittwoch. Beteiligt waren demnach in der Nacht unter anderem Bundes- und Landespolizei sowie Feuerwehr. Die Übung sei schon seit Längerem geplant gewesen.

Nach internationalen Bestimmungen müssen an den deutschen Flughäfen alle zwei Jahre umfassende Notfallübungen durchführt werden, davon hängt auch die Betriebserlaubnis ab. Alle am Flughafen beteiligten Fachbereiche seien eingebunden, sagte der Sprecher. Es gehe auch darum, zu üben, wie die Zusammenarbeit und Kommunikation funktioniere.

Am S-Bahnhof Lichtenberg hatte die Bundespolizei am Montag rund neun Monate nach dem Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche für den Fall einer Attacke geprobt. Für das Anti-Terror-Training wurde mehrmals hintereinander ein Anschlag bewaffneter Angreifer inszeniert.

Letzte Änderung: Mittwoch, 27. September 2017 10:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen