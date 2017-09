dpa

Radfahrer prallt gegen Auto: Verletzt in Klinik

Ein Radfahrer hat sich bei einem Unfall in Berlin-Blankenfelde verletzt. Der 46-Jährige war am Dienstagabend auf der Blankenfelder Chaussee unterwegs, als er plötzlich ausweichen musste, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dabei prallte er gegen ein geparktes Auto. Der Radfahrer kam mit schweren Armverletzungen in ein Krankenhaus.

