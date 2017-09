dpa

Ruhiger Start bei Ehe für alle erwartet

Zum bevorstehenden Start der Ehe für alle ist in Brandenburg kein Ansturm auf die Standesämter zu erwarten. Das ergab eine dpa-Umfrage. In Potsdam hätten sich kurz vor und seit der Verkündung des Gesetzes im Juli einzelne Paare für schnellstmögliche Termine interessiert, sagte ein Sprecher der Landeshauptstadt. Insgesamt hätten sich dann mit Stand Ende September zwölf Paare angemeldet. Die erste Eheschließung sei für den 2. Oktober geplant. Anmeldungen im einstelligen Bereich gab es auch in Brandenburg/Havel, Cottbus und Bernau. Die Ehe für alle tritt zum 1. Oktober in Kraft.

Letzte Änderung: Mittwoch, 27. September 2017 06:45 Uhr

