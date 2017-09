dpa

Stadtautobahn 100 nach fast sechs Stunden wieder frei

Die Stadtautobahn 100 in Berlin ist nach einer knapp sechsstündigen Sperrung wieder freigegeben worden. Nachdem am Dienstagnachmittag bei einem Unfall zwischen Innsbrucker Platz und Detmolder Straße unter anderem Motorenöl ausgelaufen war, war die Autobahn von 16.40 Uhr bis 22.30 Uhr gesperrt, wie die Polizei in der Nacht zum Mittwoch mitteilte. Bei der Reinigung der Fahrbahn hatte es die Polizei mit einer «mehrere hundert Meter langen Betriebsmittelspur» zu tun, wie es hieß. Größere Verzögerungen und Staus waren die Folge der mehrstündigen Vollsperrung.

