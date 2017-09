Mann mit schwerer Stichverletzung im Krankenhaus

In Berlin-Gesundbrunnen ist ein junger Mann vermutlich mit einem Messer schwer verletzt worden. Nach bisherigen Informationen war es zu einer Auseinandersetzung in der Nähe des Bahnhofs gekommen. Ein weiterer Mann erlitt am Dienstag leichte Verletzungen, wie eine Polizeisprecherin sagte. Wodurch er verletzt wurde, konnte sie noch nicht sagen. Wie viele Personen beteiligt waren, war auch noch offen. Beide Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Zuvor hatten die «Berliner Morgenpost» und die «B.Z.» berichtet.

Letzte Änderung: Dienstag, 26. September 2017 19:40 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen