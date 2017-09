dpa

Volksbühne bietet Besetzern Räumlichkeiten an

Die Berliner Volksbühne hat den Besetzern angeboten, ihre Aktionen in zwei Räumlichkeiten des Theaters fortzusetzen. Für «die Durchführung ihrer künstlerischen Angebote und zur Diskussion ihrer wichtigen stadtpolitischen Anliegen» könnten die Besetzer den Grünen Salon im Obergeschoss des Hauses sowie den Pavillon nutzen, teilten Volksbühne und Senatskulturverwaltung am Dienstagnachmittag mit. «Das Angebot der Senatsverwaltung und der Intendanz orientiert sich am gemeinsamen Interesse, deeskalierend und lösungsorientiert zu agieren», heißt es in der Erklärung. Seit fünf Tagen halten Politaktivisten das Theater am Rosa-Luxemburg-Platz besetzt.

