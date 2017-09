dpa

Rund 2000 Cannabis-Pflanzen in Lagerhalle entdeckt

Die Kriminalpolizei hat eine Cannabis-Plantage mit rund 2000 Pflanzen in einer Lagerhalle bei Bad Saarow (Oder-Spree) ausgehoben. Zwei Männer im Alter von 38 und 42 Jahren wurden am Dienstag festgenommen, wie die Polizei mitteilte. Sie stehen im Verdacht, damit Handel betrieben zu haben. In der Halle in dem Gewerbegebiet fanden die Ermittler eine professionelle Aufzuchtanlage mit Beleuchtung, Wärmeversorgung, Kohlefiltern und Belüftung.

Letzte Änderung: Dienstag, 26. September 2017 16:40 Uhr

