dpa

Zehnjähriger nach Verkehrsunfall schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist ein Kind im Berliner Ortsteil Kaulsdorf schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben wollte der Zehnjährige am Dienstagmorgen auf einem Zebrastreifen die Chemnitzer Straße überqueren. Dort erfasste ihn das Auto einer 49-Jährigen, die in Richtung Alt-Kaulsdorf fuhr. Laut Polizei soll die Frau noch gebremst, den Zusammenstoß dadurch aber nicht mehr verhindert haben. Die Feuerwehr brachte den Jungen, der über Schmerzen im Rücken klagte, zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei ermittelt zu den Umständen des Unfalls.

Letzte Änderung: Dienstag, 26. September 2017 16:30 Uhr

Quelle: dpa

