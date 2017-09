dpa

Füchse-Linksaußen Elisson kehrt in Gummersbach zurück

Die Füchse Berlin können im Spiel der Handball-Bundesliga am Donnerstag beim VfL Gummersbach wieder auf Linksaußen Bjarki Elisson zurückgreifen. «Es freut mich sehr, dass er zurück ist. Jetzt haben wir wieder mehr Alternativen», sagte Füchse-Trainer Velimir Petkovic am Dienstag. Der Isländer Elisson hat wegen eines Muskelbündelrisses in der Wade noch kein Spiel in der neuen Saison absolvieren können.

Die Rückkehr Elissons sei auch eine Prüfung für Youngster Kevin Struck, der sich durch den Ausfall des Isländers auf Linksaußen ins Rampenlicht gespielt hatte. «Ich bin gespannt darauf, wie er reagiert, dass sein Konkurrent wieder zurück ist», erklärte Petkovic.

Unklar ist weiterhin, wann die drei verletzten Rückraumspieler Steffen Fäth (Zerrung), Marko Kopljar (Adduktoren) und Paul Drux (Pferdekuss im Oberschenkel) zurückkehren. «Ich traue mir keine Prognose zu», sagte Sportkoordinator Volker Zerbe. Die Füchse hoffen, dass wenigstens einer des verletzten Trios am 5. Oktober in Leipzig wieder auflaufen kann.

Trotz der Verletzten-Misere sind die Füchse mit 8:0-Punkten das einzige verlustpunktfreie Team der Liga. «Ich freue mich schon, wenn ich auf die Tabelle schaue», gab Petkovic zu: «Ich freue mich auch, weil wir am Donnerstag Erster werden können.» Noch steht Hannover mit 10:2 Zählern bei zwei mehr Spielen für den Füchsen.

