Herthas Ibisevic für zwei Spiele gesperrt

Wegen Schiedsrichterbeleidigung ist Hertha-Kapitän Vedad Ibisevic vom DFB-Sportgericht für zwei Pflichtspiele gesperrt worden. Dies teilte der Deutsche Fußball-Bund am Dienstag mit. Ibisevic war am vergangenen Samstag in der 89. Minute des Bundesligaspiels beim FSV Mainz 05 von Schiedsrichter Tobias Stieler des Feldes verwiesen worden. Er hatte sich eine blutende Verletzung zugezogen und sollte den Platz zur Behandlung verlassen. Ibisevic weigerte sich und ging erst nach einem kurzen Wortwechsel. Hertha BSC hat dem Urteil zugestimmt, es ist damit rechtskräftig.

Letzte Änderung: Dienstag, 26. September 2017 16:20 Uhr

Quelle: dpa

