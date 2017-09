Östersund-Experte: «Letzten drei Jahre überragend»

Per Skjelbred ist - geografisch gesehen - der Östersund-Experte im Team von Hertha BSC. Nur knapp vier Stunden dauert die Autofahrt vom norwegischen Trondheim, Geburtsort des Mittelfeldspielers, nach Osten in die schwedische Kleinstadt. «Es ist fast wie zu Hause, etwas Spezielles für mich», berichtete Skjelbred vor dem Auswärtsspiel des Berliner Fußball-Bundesligisten in der Europa League bei Östersunds FK am Donnerstag (19.00 Uhr). «Fußballerisch waren sie nie so groß in Schweden, aber sie haben es die letzten drei Jahre überragend gemacht.»

Erst 2015 gelang dem Club aus dem schwedischen Jämtland der erstmalige Sprung in die erstklassige Allsvenskan. Als Pokalsieger ging es direkt in die Qualifikation zur Europa League. Dort schockte Östersund zunächst den türkischen Spitzenclub Galatasaray Istanbul und bezwang auch Fola Esch aus Luxemburg und PAOK Saloniki. Zum Auftakt der Gruppenphase gelang ein 2:0-Erfolg bei Sorja Luhansk aus der Ukraine.

Nicht nur deshalb sind Skjelbred & Co. gewarnt. «Schwedische Mannschaften laufen immer 90 Minuten bis zum Schluss», sagte der 30 Jahre alte defensive Mittelfeldspieler. «Mannschaftlich sind sie sehr stark zusammen.»

