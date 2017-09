dpa

Senat bewilligt 100 Millionen Euro für Tourismus

Der Berliner Senat hat Fördermittel in Höhe von 100 Millionen Euro für Wirtschafts-, Tourismus- und Infrastrukturprojekte bewilligt. Größtes Förderprojekt ist der Bau eines Gründerzentrums in Dahlem, in den allein knapp 44 Millionen Euro fließen. 17 Millionen Euro werden für den Bau einer Mehrzweckhalle in den Gärten der Welt in Marzahn-Hellersdorf aufgebracht, wie Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) am Dienstag informierte.

Zu den Vorhaben, die auch Geld erhalten, gehören die Erweiterung des Mauerparks, der Neubau eines Museumshafens im ehemaligen Osthafen in Treptow-Köpenick und das Medizinhistorische Museum der Charité, das zusätzliche Ausstellungsflächen und einen neuen Eingangsbereich erhält. Fördergeld geht auch an den Innovationspark Wuhlheide, den Berliner Dom, das Straßenbauprojekt Rohrdamm in Spandau sowie zwei Forschungsprojekte.

Die Mittel stammen aus dem Bund-Länder-Programm «Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur» (GRW). Finanziert werden sie je zur Hälfte vom Land und vom Bund. Pop bezeichnete das Programm als bedeutendstes Wirtschaftsförderinstrument in Berlin. Seit 1991 seien 7500 Projekte mit einem Fördervolumen von 14 Milliarden Euro unterstützt worden.

Letzte Änderung: Dienstag, 26. September 2017 15:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen