Designierte Bildungsministerin Ernst setzt auf Kontinuität

Brandenburgs designierte neue Bildungsministerin, Britta Ernst (SPD), will auf Kontinuität setzen. Sie übernehme ein sehr gut aufgestelltes Ressort, sagte Ernst am Dienstag in Potsdam bei ihrer Vorstellung vor Journalisten. Als Beispiele nannte sie die Qualitätsentwicklung bei den Kitas, die Sportförderung oder auch das Lernen mit digitalen Medien. Nach Angaben der Staatskanzlei soll Ernst am Donnerstag im Landtag vereidigt werden.

Zuvor hatte der bisherige Bildungsminister Günter Baaske (SPD) erklärt, aus privaten Gründen zurückzutreten. Er wolle sich mehr um seine Familie kümmern. Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) sagte, er bedauere den Rücktritt von Baaske, müsse diesen aber akzeptieren. «Wir arbeiten stabil», sagte Woidke.

Letzte Änderung: Dienstag, 26. September 2017 14:40 Uhr

