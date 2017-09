dpa

Verein sammelt für Volksinitiative gegen Tegel

Nach dem Volksentscheid für den Weiterbetrieb des Flughafens Berlin-Tegel will ein Verein auch in Brandenburg für den Airport mobilisieren. Man habe nun mit dem Sammeln von Unterschriften für eine Volksinitiative begonnen, teilte der Verein «Brandenburg braucht Tegel» am Dienstag in Kleinmachnow mit.

Vorsitzender des Vereins ist der frühere FDP-Bundestagsabgeordnete Lars Lindemann. Die Volksinitiative ist der erste Schritt zu einem Volksentscheid im Land Brandenburg. Dazu müssen zunächst innerhalb eines Jahres 20 000 Unterschriften gesammelt werden.

In Berlin war der Volksentscheid für die Offenhaltung von Tegel am Sonntag erfolgreich. Der Senat wurde darin aufgefordert, sich für den Weiterbetrieb einzusetzen. Dies hat aber keine rechtliche Bindung. Das Land Brandenburg hält an den bisherigen Plänen fest, wonach Tegel nach der Inbetriebnahme des neuen Großflughafens BER vom Netz gehen soll. Dies sieht auch die Genehmigung des Milliardenprojekts so vor.

