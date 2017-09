Tegel-Fans machen nun auch in Brandenburg mobil

Die Zukunft des Berliner Flughafens Tegel könnte nun auch in Brandenburg zu einem Aufreger werden. Ein Verein startete eine Volksinitiative nach Berliner Vorbild. Das Ziel ist klar.

Berlin (dpa/bb) - Nach dem erfolgreichen Berliner Volksentscheid für die Offenhaltung des Flughafens Tegel gehen nun auch Brandenburger Befürworter des Airports in die Offensive. Man habe jetzt mit dem Sammeln von Unterschriften für eine Volksinitiative begonnen, teilte der Verein «Brandenburg braucht Tegel» in Kleinmachnow mit. Vorsitzender ist der frühere FDP-Bundestagsabgeordnete Lars Lindemann. Eine Volksinitiative ist der erste Schritt zu einem Volksentscheid im Land Brandenburg. Dazu müssen zunächst innerhalb eines Jahres 20 000 Unterschriften gesammelt werden.

Bei dem - rechtlich nicht verbindlichen - Volksentscheid in der Hauptstadt hatten am Sonntag 56,1 Prozent für den Weiterbetrieb des Stadtflughafens gestimmt, der eigentlich nach Eröffnung des neuen Hauptstadt-Airports BER schließen soll. Berlin, Brandenburg und der Bund als Flughafengesellschafter lehnten das bisher ab, eine neue politische Linie ist momentan nicht erkennbar.

Derweil ging das politische Gezänk um die Konsequenzen am Dienstag weiter. So dringt die Berliner CDU auf einen Neustart in der Flughafenpolitik. «Der Senat hat umgehend die zur Umsetzung des Volksentscheides erforderlichen Voraussetzungen zu schaffen», heißt es in einem Beschluss des CDU-Landesvorstands. So müsse Vorsorge für ausreichende Fluggastkapazitäten, eine bessere Verkehrsanbindung und angemessenen Schallschutz in der Tegel-Einflugschneise getroffen werden.