dpa

Britta Ernst wird Bildungsministerin in Brandenburg

Schleswig-Holsteins ehemalige Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) soll Ministerin in Brandenburg werden. Sie soll die Nachfolge von Brandenburgs Bildungsminister Günter Baaske (SPD) antreten, der am Dienstag seinen Rücktritt vom Ministeramt erklärte. Ausschlaggebend für den Rücktritt seien private Gründe, teilte ein Sprecher des Bildungsministeriums am Dienstag mit und bestätigte damit Medienberichte. Ernst habe sich der Fraktion bereits vorgestellt. Sein Landtagsmandat will Baaske nach Angaben aus dem Ministerium behalten.

Der 59-jährige Baaske hatte erst kürzlich zum zweiten Mal geheiratet. Es seien «rein private Gründe», sagte auch Regierungssprecher Florian Engels. Den Rücktritt habe Baaske am Morgen gegenüber der Fraktion erklärt.

Letzte Änderung: Dienstag, 26. September 2017 11:30 Uhr

Quelle: dpa

