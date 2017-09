Unbekannte zünden Auto in Zehlendorf an

Berlin (dpa/bb) - Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen im Berliner Ortsteil Zehlendorf ein Auto in Brand gesteckt. Das teilte die Polizei mit. Eine Anwohnerin hatte gegen 4.00 Uhr Feuerwehr und Polizei alarmiert, als sie ein brennendes Fahrzeug an der Kaunstraße sah. Die Feuerwehr löschte den Brand, der das Auto allerdings vollkommen zerstörte. Verletzte gab es laut Polizei nicht. Das Landeskriminalamt ermittelt in dem Fall.

