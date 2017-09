Kabinetts-Umbau: Bildungsminister Baaske geht

Gleich nach dem SPD-Desaster bei der Bundestagswahl muss Brandenburgs SPD-Regierungschef Woidke auf einen seiner Stützpfeiler verzichten. Bildungsminister Baaske gibt sein Amt aus privaten Gründen auf, die Hanseatin Ernst übernimmt.

Potsdam (dpa/bb) - Kurz nach der Bundestagswahl wird das Kabinett in Brandenburg umgebildet. Britta Ernst, frühere Bildungsministerin in Schleswig-Holstein und Ehefrau des Ersten Bürgermeisters in Hamburg, Olaf Scholz, übernimmt das Bildungsressort. Zuvor hatte Bildungsminister Günter Baaske (SPD) am Dienstag seinen Rücktritt aus privaten Gründen erklärt. Er habe vor wenigen Wochen neu geheiratet und wolle nach 15 Jahren in Spitzenfunktionen der Landespolitik mehr Zeit für die Familie haben.