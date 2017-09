dpa

Baaske: Will mich mehr um Familie kümmern

Brandenburgs Bildungsminister Günter Baaske (SPD) hat beteuert, dass er aus rein privaten Gründen sein Amt aufgebe. Er wolle sich mehr um seine Familie kümmern. Baaske hat drei erwachsene Kinder und zudem ein fünf Jahre altes Kind. Er sei seit 2002 in der Regierung und habe eigentlich nur vorgehabt, einige Jahre Minister zu sein. Auch wolle er sich mehr um seinen Wahlkreis kümmern. Zudem sei der Zeitpunkt zwei Jahre vor der Landtagswahl in Brandenburg richtig. «Ich verlasse keine offene Baustelle, sondern ich verlasse einen aufgeräumten Platz», sagte Baaske am Dienstag vor Journalisten in Potsdam.

Letzte Änderung: Dienstag, 26. September 2017 10:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen