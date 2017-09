dpa

Hunderte Starter zu «Swimrun-Rennen» an Seenplatte erwartet

Die Mecklenburgische Seenplatte wird an diesem Sonntag Schauplatz für ein Extremsport-Ereignis. Mehrere hundert Starter aus zahlreichen Ländern wollen die knapp 42 Kilometer von Wesenberg (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) nach Rheinsberg (Kreis Ostprignitz-Ruppin) im Wechsel in voller Montur schwimmend und laufend absolvieren, wie der regionale Tourismusverband am Dienstag mitteilte. Ein Team beim ÖTILLÖ Swimrun-Rennen, das aus Schweden stammt, besteht aus zwei Männern, Frauen oder Mixed-Startern, die auch zusammen ins Ziel kommen müssen.

Die Starter sind nach Angaben der Veranstalter fünf bis sechs Stunden unterwegs. Die acht besten Teams starten bei der Swimrun-WM am 3. September 2018 in Schweden. Bei der Premiere an der Seenplatte 2016 waren Sportler aus 20 Ländern gestartet. Sieger waren die Schweden Pontus Lindberg und George Bjälkemo, die 4:42 Stunden brauchten und wieder antreten. Die schnellsten Damen waren Diane Sadik (Schweiz) und die Schwedin Fanny Danckwardt-Lillieström in 5:33 Stunden.

Letzte Änderung: Dienstag, 26. September 2017 10:00 Uhr

