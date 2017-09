dpa

Roller rutscht weg: Fahrerin verletzt in Klinik

Eine 46 Jahre alte Rollerfahrerin hat sich in Berlin-Friedenau bei einem Unfall verletzt. Die Frau war am Montagnachmittag auf der Bundesallee unterwegs, als sie an der Kreuzung zum Südwestkorso an einer roten Ampel bremsen musste, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Dabei rutschte ihr der Roller weg. Die Frau stürzte und kam mit inneren Verletzungen und einem Beinbruch in eine Klinik.

Letzte Änderung: Dienstag, 26. September 2017 07:30 Uhr

