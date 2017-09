dpa

Versuchter Einbruch: 18-Jähriger gefasst

Ein 18-Jähriger hat in Berlin-Marzahn versucht, in ein Lokal einzubrechen. Zeugen beobachteten den Mann am späten Montagabend dabei, wie er mit Tritten und einer Gehwegplatte die Eingangstür des Lokals in der Marzahner Promenade zerstören wollte. Das teilte die Polizei am Dienstag mit. Als er die alarmierten Beamten bemerkte, wollte der 18-Jährige flüchten. Er wurde aber auf der Märkischen Allee gefasst.

Letzte Änderung: Dienstag, 26. September 2017 07:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen