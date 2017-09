Königin Silvia kommt nach Berlin

Die schwedische Königin Silvia besucht heute Berlin. Am Nachmittag hält sie ein Grußwort bei einem Symposium in den nordischen Botschaften. Dort geht es um das Thema «Die Rolle der Väter – Architektur für Kinder».

Die gebürtige Heidelbergerin ist regelmäßig in Deutschland zu Gast. Am Mittwoch kommt sie auf die Blumeninsel Mainau im Bodensee, um ein Programm ihrer Stiftung Mentor International für junge Flüchtlinge in Konstanz zu eröffnen.