Union beendet Mini-Krise mit 5:0 gegen Kaiserslautern

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin hat in beeindruckender Manier seine kleine Krise beendet und die prekäre Situation bei Schlusslicht 1. FC Kaiserslautern noch verschärft. Angeführt vom Dreifach-Torschützen Sebastian Polter gewannen die «Eisernen» am Montagabend mit 5:0 (4:0) gegen den FCK und dessen Interimstrainer Manfred Paula. Die Tore vor 20 592 Zuschauer im Stadion An der Alten Försterei erzielten Polter (6./25./77. Minute), Malagnini Modica (12./Eigentor) und Steven Skrzybski (32.). Nach fünf Begegnungen ohne Sieg feierten die Berliner ihren dritten Dreier und rückten auf den neunten Rang vor. Lautern wartet nach acht Spieltagen immer noch auf den ersten Saisonsieg.

