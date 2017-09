Autofahrerin stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen

Berlin (dpa/bb) - Eine Autofahrerin ist in Berlin nach dem Zusammenstoß mit einem Lastwagen im Gegenverkehr gestorben. Die 76-Jährige kam nach Angaben der Polizei am Montagmorgen in Tempelhof-Schöneberg in der Barnetstraße von der Fahrbahn ab. Die Gründe dafür waren zunächst unklar. Bei dem Zusammenstoß mit dem Betonmischer erlitt die Frau so schwere Verletzungen, dass sie noch am Ort starb. Der 31 Jahre alte Fahrer des Lasters erlitt einen Schock und musste laut Polizei ambulant behandelt werden.

Letzte Änderung: Montag, 25. September 2017 22:20 Uhr

Quelle: dpa

