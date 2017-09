Tschechische Botschaft in Berlin wird saniert

Die tschechische Botschaft in Berlin-Mitte wird umfassend saniert. Das Mitte-Links-Kabinett in Prag billigte am Montag Ausgaben von umgerechnet bis zu 27,9 Millionen Euro für das Projekt, einschließlich einer 20-prozentigen Reserve. Die Planung sowie die Bauarbeiten an der prestigeträchtigen Adresse Wilhelmstraße 44 sollen nach Informationen der Agentur CTK bis zum Jahr 2023 abgeschlossen sein.

Der Gebäudekomplex wurde in den 1970er Jahren nach einem Entwurf der Architekten Vera und Vladimir Machonin für die frühere Tschechoslowakei in der damaligen DDR errichtet. Er ist im wuchtigen Beton-Baustil des sogenannten Brutalismus gehalten. Im Zuge der Umbaumaßnahmen sollen eine Residenz des Botschafters und Wohnungen für die diplomatischen Angestellten entstehen.

Während in der Zeit des Sozialismus zwischen 350 und 500 Menschen in der Botschaft arbeiteten, ist es heute nur noch ein Bruchteil dessen. Zwischenzeitlich hatte es deshalb Überlegungen gegeben, das Gebäude ganz aufzugeben und eine neue tschechische Botschaft am Tiergarten zu bauen. Diese Pläne wurden aber unter dem sozialdemokratischen Außenminister Lubomir Zaoralek wieder verworfen.

Die deutsche Botschaft in Tschechien hat ihren Sitz im Prager Lobkowicz-Palais, einem beeindruckenden barocken Stadtpalast.

