Wohnungsbrand in Schöneberg: Keine Menschen verletzt

In einer Wohnung in Berlin-Schöneberg ist ein Feuer ausgebrochen. Menschen seien bei dem Brand am Montag nicht verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit. Für eine Katze kam jedoch jede Hilfe zu spät. Die 40 eingesetzten Feuerwehrleute konnten das Tier nur noch tot aus der Wohnung im ersten Stockwerk eines Mehrfamilienhauses bergen. Am Nachmittag waren aus zunächst ungeklärter Ursache Einrichtungsgegenstände in der Wohnung in Brand geraten.

Letzte Änderung: Montag, 25. September 2017 18:02 Uhr

