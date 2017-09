dpa

Bremens Kruse erklärt Disco-Besuch: «Brauche Zeit für mich»

Werder Bremens verletzter Fußball-Profi Max Kruse hat einen Disco-Besuch in Berlin in einem Facebook-Video erklärt. «Ich brauche ja auch ein bisschen Zeit für mich und um optimal fit zu werden, natürlich auch mal den ein oder anderen Gang in eine andere Stadt, um auch mal ein bisschen die Sau raus zu lassen», sagte der Stürmer des Bundesligisten am Sonntag.

Er sei am Samstag nach dem 0:0 von Bremen gegen Freiburg mit «seinen Jungs» nach Berlin gefahren und habe dort gefeiert. Auch die «Bild»-Zeitung (Montag) hatte über Kruses Ausflug berichtet. Demnach hatte Kruses Schwester bei Instagram ein Video veröffentlicht, das den Stürmer auf der Tanzfläche zeigte.

«Ich versuche, so schnell wie möglich wieder fit zu werden», versicherte Kruse. Der ehemalige Nationalspieler hatte sich vor einer Woche beim 1:2 gegen Schalke das Schlüsselbein gebrochen. Deshalb soll er bis zu zwei Monaten ausfallen. «Die Ärzte haben gesagt, Bewegung sehr wichtig ist», sagte Kruse. Er hoffe, schneller als erwartet zurückzukehren.

