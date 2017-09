Air Berlin sieht Flugbetrieb in kommenden Wochen gesichert

Beim Verkauf der insolventen Airline ist «die bestmögliche Lösung» in Sicht, verspricht das Management: der Verkauf großer Teile an Lufthansa und Easyjet. Es muss schnell gehen.

Berlin (dpa) - Die insolvente Fluggesellschaft Air Berlin verspricht ihren Kunden einen sicheren Flugbetrieb mindestens bis Ende Oktober. «Wir sind sicher, dass wir den Flugbetrieb in den nächsten Wochen aufrechterhalten können», sagte Vorstandschef Thomas Winkelmann am Montag in Berlin mit Blick auf die Zeit bis zum Beginn des Winterflugplans am 28. Oktober. Bis zum 12. Oktober soll der Verkauf großer Teile der Airline perfekt sein. Dann könne er auch für die mittlere Zukunft eine Buchung empfehlen, sagte Winkelmann.