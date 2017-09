dpa

OB von Brandenburg/Havel schlägt Nachfolger vor

Nach der Direktwahl von Dietlind Tiemann (CDU) in den Bundestag soll Bürgermeister und Kämmerer Steffen Scheller (CDU) das Oberbürgermeisteramt in Brandenburg/Havel übernehmen. «Er verfügt über hervorragende Erfahrung und ist eine starke Stimme für die positive Entwicklung unserer Stadt», hieß es in einer Mitteilung der Amtsinhaberin und CDU-Kreisvorsitzenden am Montag. Scheller habe wichtige Investitionen für Bildung und Wirtschaft in der Stadt durchgesetzt und den Haushalt konsolidiert. Tiemann kündigte an, sich als Abgeordnete des Bundestages wie bisher für die Menschen in und um Brandenburg an der Havel herum einzusetzen.

Letzte Änderung: Montag, 25. September 2017 16:20 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen