AfD-Landeschef Kalbitz zu Petry: «Gute Reise!»

Nach der Absage von AfD-Parteichefin Frauke Petry an die AfD-Fraktion im Bundestag fürchtet der Brandenburger AfD-Landeschef Andreas Kalbitz keine Spaltung der Partei. «Ich halte das nicht für eine Krise, das ist der Konsolidierungsprozess einer jungen Partei», sagte Kalbitz am Montag in Potsdam. «Was soll ich dazu sagen? Ich kann das nur zur Kenntnis nehmen, ich bedaure das - Gute Reise!» Er rechne nicht damit, dass sich Brandenburger AfD-Bundestagsabgeordnete Petry anschlössen, meinte Kalbitz.

Am Tag nach der Bundestagswahl hatte sich auch die AfD-Fraktion im Schweriner Landtag gespalten. Vier der 18 Abgeordneten gründeten am Montag eine neue Fraktion mit dem Namen «Bürger für Mecklenburg-Vorpommern» (BMV).

Letzte Änderung: Montag, 25. September 2017 16:00 Uhr

