dpa

Mutmaßliche Autoschieber-Bande vor Gericht

Gegen eine mutmaßliche Bande von Autoschiebern hat in Berlin der Prozess um gestohlene Fahrzeuge im Wert von 1,5 Millionen Euro begonnen. Vier der fünf Angeklagten - darunter eine Frau - sollen als gut organisierte Tätergruppierung agiert haben. Abzüglich der Fahrzeuge, die im Zuge der Ermittlungen sichergestellt werden konnten, sei ein Schaden von rund 650 000 Euro entstanden, hieß es in der am Montag vor dem Landgericht verlesenen Anklage. Ob sich die 27- bis 44-Jährigen zu den Vorwürfen äußern werden, blieb zunächst offen.

Die mutmaßliche Tatserie begann den Ermittlungen zufolge im Dezember 2014. Vier der fünf Angeklagten hätten Fahrzeuge ins osteuropäische Ausland verschoben, die sie entweder selbst in Berlin und im Bundesgebiet gestohlen oder von andern Straftätern erworben hatten. Hochwertige Fahrzeuge seien ausgespäht, geknackt, in einen «Bunker» gebracht, mit gefälschten Kennzeichen versehen und weiterverkauft worden. Angeklagt sind 48 Straftaten.

Deutschen und polnischen Ermittlern war Anfang Februar ein Schlag gegen die mutmaßliche Bande gelungen. Festnahmen seien bei der geplanten Übergabe eines gestohlenen Wohnmobils im Wert von 60 000 Euro in Berlin erfolgt. Mutmaßlicher Auftraggeber sei ein Großhehler gewesen, der anschließend in Polen verhaftet worden sei. Der Prozess wird am 28. September fortgesetzt.

Letzte Änderung: Montag, 25. September 2017 14:30 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen