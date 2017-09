dpa

Fast 40 Autos in Frankfurt (Oder) beschädigt

Unbekannte haben in der Innenstadt von Frankfurt (Oder) binnen einer Nacht fast 40 geparkte Autos beschädigt. Die 38 Wagen unterschiedlichster Hersteller seien von Samstag auf Sonntag gewaltsam geöffnet und durchsucht worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Gesamtschaden stehe noch nicht fest. Zum Beispiel wurden Front- und Heckscheiben eingeschlagen, die Autos standen in mehreren Straßen. Die Kriminalpolizei startete inzwischen einen Zeugenaufruf. Die Ermittler erhoffen sich Hinweise zu den bislang unbekannten Tätern.

