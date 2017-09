Martin Schulz wird sehr guter Oppositionsführer sein

Der gescheiterte SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz wird nach Einschätzung von Brandenburgs SPD-Generalsekretärin Klara Geywitz ein sehr guter Oppositionsführer sein. Das Wahlergebnis sei zwar nicht wie gewünscht ausgefallen, dies sei aber kein Grund, sich von Schulz abzuwenden, sagte Geywitz am Montag in Potsdam. Zugleich verteidigte sie die Ankündigung der SPD, in die Opposition zu gehen. Die SPD könnte die große Koalition nicht fortsetzen, die dazu geführt habe, dass die Ränder stark wurden. Die SPD wolle auch nicht, dass künftige Debatten mit der AfD als Oppositionsführerin geführt würden.

Letzte Änderung: Montag, 25. September 2017 14:30 Uhr

Quelle: dpa

