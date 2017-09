dpa

Falscher Krankenpfleger: Betrüger gesteht vor Gericht

Ein vorbestrafter Hochstapler, der sich erneut als falscher Krankenpfleger in Berlin Anstellungen erschlichen haben soll, hat vor dem Landgericht gestanden. Die Pflege sei für ihn eine «Berufung», erklärte der 55-Jährige zu Prozessbeginn am Montag. Über seine Qualifikation habe er mit einer gefälschten Urkunde getäuscht. In drei Einrichtungen der Altenpflege sei man mit seiner Arbeit aber sehr zufrieden gewesen.

Der Angeklagte hatte gerade dreieinhalb Jahre Haft wegen ähnlicher Taten verbüßt und stand unter Führungsaufsicht, als er sich im Januar 2016 in einem Seniorendomizil in Berlin-Mitte erneut eine Stelle als angeblich examinierter Krankenpfleger erschlich. «Tatsächlich hat er zu keiner Zeit eine Ausbildung zum Krankenpfleger abgeschlossen oder auch nur begonnen», heißt es in der Anklage. Bis zu seiner Festnahme im April habe er sich drei Mal eine Anstellung erschlichen und 35 000 Euro Gehalt zu Unrecht erhalten.

Der 55-Jährige sagte, er habe vor einigen Jahren in Spanien eine Ausbildung absolviert, die ihm in Deutschland nicht anerkannt werde. Er habe die gefälschte Urkunde über eine Berufsqualifikation genutzt, «weil ich mir sagte, dass ich das Zeug zum Krankenpfleger habe und die Berufung». Der Prozess um Urkundenfälschung, gewerbsmäßigen Betrug sowie unzulässiges Führen einer geschützten Berufsbezeichnung wird am 28. September fortgesetzt.

