Berlins Grünen-Chef Graf: «Hohe Hürden» für Jamaika

Der Berliner Grünen-Vorsitzende Werner Graf sieht «hohe Hürden» für die nach der Bundestagswahl angestrebte Jamaika-Koalition aus Union, FDP und seiner Partei. «Ich frage mich, wie das klappen soll», sagte Graf am Montag der Deutschen Presse-Agentur. «Ob nun Mietenpolitik, Kinderarmut oder Flüchtlingspolitik - da ist alles sehr weit auseinander.» Den Grünen gehe es um inhaltliche Veränderungen, betonte Graf. «Das Ganze ist also kein Selbstläufer.» Klar sei aber auch, dass die Grünen zu Gesprächen bereit seien, wenn die Union dazu einlade. «Das per se auszuschließen, wäre auch nicht der richtige Weg.» In Berlin regieren die Grünen in einem Dreierbündnis mit SPD und Linken.

Letzte Änderung: Montag, 25. September 2017 13:52 Uhr

