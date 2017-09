Grüne und Linke erfreut über stabile Ergebnisse

Die Linken und die Grünen in Berlin freuen sich über ihre stabilen Ergebnisse bei der Bundestagswahl und die Verteidigung ihrer Direktmandate. Beide Parteien konnten ihren Stimmenanteile leicht um 0,3 Prozentpunkte auf 18,8 und 12,6 Prozent steigern. Die Linken werden sechs Abgeordnete in den Bundestag schicken, darunter die langjährigen Abgeordneten Gregor Gysi, Petra Pau, Gesine Lötzsch und Stefan Liebich. Gysi erzielte im Wahlkreis Treptow-Köpenick mit 39,9 Prozent das beste Erststimmenergebnis in allen zwölf Berliner Wahlkreisen. Die Linke-Landesvorsitzende Katina Schubert betonte ebenso wie die beiden Grünen-Vorsitzenden Nina Stahr und Werner Graf am Montag, ihre Abgeordneten würden weiter für ein friedliches, soziales und weltoffenes Deutschland und Europa eintreten. Angesichts der starken AfD im Bundestag würden sie engagiert gegen alle Angriffe von Rechts kämpfen.

Die Grünen schicken vier Abgeordnete in den neuen Bundestag. Dabei verteidigte Canam Bayram erfolgreich das einzige Grünen-Direktmandat Deutschlands im Berliner Wahlkreis Friedrichshain-Kreuzberg. Der langjährige Grünen-Abgeordnete Christian Ströbele trat aus Altersgründen nicht mehr an.

Quelle: dpa

