Gab Fehler direkt nach Terroranschlag von Amri

Die Berliner Polizei hat erneut Fehler direkt nach dem islamistischen Terroranschlag auf dem Weihnachtsmarkt eingeräumt. Polizeipräsident Klaus Kandt sagte am Montag im Innenausschuss, am Abend des 19. Dezember 2016 es sei vieles gut gelaufen, es habe aber auch Schwächen gegeben. «Haben Sie wirklich erwartet, dass die Polizei keine Fehler macht? Ist das eine realistische Vorstellung?.» Es habe eine extreme Informationsdichte und die Lage nach dem Anschlag sei eine große Herausforderung gewesen, «die so einfach nicht zu bewältigen ist».

Kandt bestätigte damit auch einen polizeiinternen Bericht zum Ablauf des Abends nach dem Anschlag mit zwölf Toten. Diese Analyse einer «Nachbereitungskommission» war kürzlich bekannt geworden. Demnach hatte die Polizei direkt nach dem Anschlag zu spät reagiert.

Letzte Änderung: Montag, 25. September 2017 13:31 Uhr

