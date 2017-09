Nach Bundestagswahl personelle Veränderungen

Die Bundestagswahl hat personelle Veränderungen im Berliner Abgeordnetenhaus zur Folge. Weil zwei Abgeordnete der Grünen und einer der AfD in den Bundestag gewählt wurden, rücken für sie neue Leute nach.

Bei den Grünen holte die bisherige integrationspolitische Sprecherin der Fraktion, Canan Bayram, das Direktmandat in Friedrichshain-Kreuzberg. Vize-Fraktionschef Stefan Gelbhaar schaffte über die Landesliste den Sprung in den Bundestag. Für sie ziehen nun Nicole Ludwig und Daniela Billig ins Abgeordnetenhaus ein, wie die Fraktion am Montag mitteilte. Produktmanagerin Ludwig (46) war dort bereits von 2011 bis 2016 vertreten. Billig (47) ist Ägyptologin und Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bezirksparlament von Pankow.