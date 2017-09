dpa

Software-Panne führte zu langer Auszählung in Berlin

Alle waren fertig, nur Berlin zählte noch: Erst gegen 4 Uhr morgens lagen die Ergebnisse der Bundestagswahl in der Hauptstadt vor. Nach einem Software-Ausfall mussten Papier, Stift und Telefon ran.

Berlin (dpa/bb) - Ein Ausfall der Software, mit der Wahlergebnisse aus den Bezirken übermittelt wurden, hat am Wahlabend in Berlin für eine verspätete Auszählung der Stimmen gesorgt. Für eine Stunde konnten überhaupt keine Ergebnisse aus den Wahlbezirken übermittelt werden, auch danach habe es Probleme gegeben, sagte Landeswahlleiterin Petra Michaelis am Montagmorgen in Berlin. Erst um 3.44 Uhr stand das vorläufige Endergebnis der Bundestagswahl fest, um 4.45 Uhr folgte das Ergebnis des Volksentscheids.

«Die Ursache für dieses Problem ist derzeit nicht klar und wir wollen es aufklären», sagte Michaelis. Das System des IT-Dienstleistungszentrums Berlin habe vorher in zwei Probewahlen «unter realistischen Bedingungen» mit allen Bezirken reibungslos funktioniert. Ein Angriff von außen, etwa durch Hacker, könne sie ausschließen.

Gegen 21.00 Uhr hätten die Bezirke demnach gemeldet, dass sie keine Ergebnisse in das System eingeben konnten. Auch später kam es immer wieder zu Störungen. Die Ergebnisse seien teils per Telefon, teils persönlich übermittelt worden. «Das führte also dazu, dass ein Stau entstand. Die Ergebnisse, die die Wahlleiter meldeten, wurden nicht ins System übertragen, sondern auf Papier notiert», sagte Michaelis. Rückfragen bei unklaren Zahlen mussten später mühsam nachvollzogen werden - viele Wahlvorstände waren schon nach Hause gegangen.

In den nächsten zwei Wochen sollen die Ergebnisse routinegemäß amtlich überprüft werden. Erst am 6. Oktober wird das endgültige Endergebnis vom Landeswahlausschuss verkündet. Nach Angaben der Landeswahlleitung könnte es dabei zu Abweichungen kommen. Diese seien jedoch normal und in den meisten Fällen nicht mandatsrelevant.

Letzte Änderung: Montag, 25. September 2017 15:10 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen