dpa

Probleme bei Auszählung wegen Software-Problem

Die Verzögerung bei der Auszählung der Wahlergebnisse in Berlin hat an technische Problemen bei der elektronischen Übermittlung der Stimmen aus den Wahllokalen gelegen. Das System habe für eine Stunde völlig ausgesetzt und sei danach mit Problemen gelaufen, sagte die Landeswahlleiterin Petra Michaelis am Montagmorgen in Berlin. «Die Ursache für dieses Problem ist derzeit nicht klar und wir wollen es aufklären», sagte sie. Ein Angriff von außen, etwa durch Hacker, könne man aber ausschließen.

Berlin hatte seine Ergebnisse in der Wahlnacht erst als letztes Bundesland übermitteln können. Erst um 3.44 Uhr stand das vorläufige Endergebnis der Bundestagswahl fest.

Letzte Änderung: Montag, 25. September 2017 12:52 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen