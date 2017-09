dpa

CDU-Fraktionschef Graf: Berlin hat gegen SPD entschieden

CDU-Fraktionschef Florian Graf sieht im Ergebnis der Bundestagswahl in Berlin ein Votum gegen die SPD und den Regierenden Bürgermeister Michael Müller (SPD). «Die Menschen in Berlin haben sich entschieden - gegen die SPD, so klar wie nie zuvor», erklärter Graf am Montag. «Die unbeliebteste Landesregierung Deutschlands hat mit der Tegel-Abstimmung eine ganz massive Niederlage erlitten. Und die Berliner SPD setzt unter Müller als nur noch dritte Kraft bei der Bundestagswahl ihre Talfahrt ungebremst fort.»

Aus der Bundestagswahl am Sonntag war die Berliner CDU trotz herber Einbußen zum dritten Mal in Folge als stärkste Kraft hervorgegangen - wenn auch mit 22,7 Prozent (-5,7 Punkte) auf niedrigem Niveau. Die Hauptstadt-SPD sackte auf ein historisches Tief von 17,9 Prozent (-6,7). Sie landete damit erstmals auf Platz 3 knapp hinter den Linken mit 18,8 Prozent (+0,3).

Dem rot-rot-grünen Senat gaben die Bürger Umfragen zufolge zuletzt die schlechtesten Noten aller Landesregierungen. Beim Vorgängersenat aus SPD und CDU war das auch so.

