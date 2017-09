dpa

Drei Demonstranten bei Anti-AfD-Demo leicht verletzt

Bei der Demonstration gegen die Wahlparty der AfD am Alexanderplatz sind drei Demonstranten leicht verletzt worden. Sie hätten gemeinsam mit weiteren Demonstranten am Sonntagabend gegen 23 Uhr versucht, ein Taxi mit Gästen der AfD-Party an der Abfahrt vom Veranstaltungsort in der Alexanderstraße abzuhalten, teilte die Polizei am Montag mit.

Demnach schlugen und traten die AfD-Gegner auf die Motorhaube des Taxis und stellten sich ihm in den Weg. Der Taxifahrer sei daraufhin mehrmals angefahren und habe wieder gebremst. Dabei habe er die drei, die anschließend über Schmerzen im Bauch und an den Beinen klagten, leicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Taxifahrer.



dpa

