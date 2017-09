dpa

Wahlleiter: Zahl der Briefwähler deutlich gestiegen

Potsdam (dpa/bb) - Die Zahl der Briefwähler ist bei der Wahl zum neuen Bundestag deutlich gestiegen. Die Quote habe zuletzt 21,5 Prozent betragen, vor vier Jahren waren es erst 16,2 Prozent, sagte Landeswahlleiter Bruno Küpper am Montag in Potsdam. Insgesamt stieg auch die Wahlbeteiligung auf 73,7 deutlich an (2013: 68,4 Prozent). Damit liegt Brandenburg allerdings weiter unter dem Bundesschnitt von 76,2 Prozent. Die höchste Wahlbeteiligung sei in Kleinmachnow mit 89,2 Prozent festgestellt worden, die niedrigste mit 40,2 Prozent in Gräben (Amt Ziesar in Potsdam-Mittelmark).

Montag, 25. September 2017

dpa

