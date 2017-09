Eisbären müssen Unterzahl-Spiel verbessern

Die verdiente 2:4-Niederlage gegen den deutschen Meister EHC München sorgte bei den Eisbären Berlin für Ernüchterung. «Wir haben sicher nicht unser bestes Spiel gespielt und sind dem Puck nur hinterhergelaufen», sagte Verteidiger Blake Parlett sichtlich zerknirscht bei «telekomsport.de».

Auch sein erstes Tor im Trikot der Berliner konnte den 28 Jahre alten Kanadier nicht aufheitern: «Wir hätten besser sein müssen», sagte er selbstkritisch über die Niederlage. Die Eisbären konnten nur im ersten Drittel an ihre zuletzt starken Leistungen anknüpfen. So sieht Parlett nun auch «einige Dinge, an denen wir in der kommenden Woche arbeiten müssen».