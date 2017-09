dpa

Brandenburg schickt 25 Abgeordnete in Bundestag

Potsdam (dpa/bb) - Das Land Brandenburg kann 25 Abgeordnete in den neuen Bundestag schicken. Das geht aus einer Auflistung hervor, die der Bundeswahlleiter am Montag im Internet veröffentlichte. Bei der Wahl 2013 hatte Brandenburg 20 Abgeordnete in den Bundestag gewählt. Die Differenz ergibt sich aus Überhang- und Ausgleichsmandate und hängt unter anderem auch von den Stimmergebnissen der Parteien in den einzelnen Bundesländern ab.

Die CDU schickt demnach neun ihrer zehn Direktkandidaten in das Parlament in Berlin. Die AfD kann fünf Politiker von der Landesliste entsenden. Angeführt wird sie von AfD-Spitzenkandidat Alexander Gauland. Die Linke bekommt vier Plätze aus Brandenburg, angeführt von Spitzenkandidatin Kirsten Tackmann. Auf die SPD entfällt ein Direktmandat und die ersten drei Kandidaten der Landesliste erhalten ein Mandat. Die FDP Brandenburg stellt zwei Abgeordnete, die Grünen erhalten einen Sitz.

Letzte Änderung: Montag, 25. September 2017 11:41 Uhr

Quelle: dpa

Weitere Meldungen